O céu é o limite na nova linha de noivas da Atelier Versace

A cada estação que passa, a marca transporta para as suas peças todo o espírito do luxo italiano. Acaba agora de ser lançada a coleção de vestidos de noiva uma linha de alta-costura que se adapta aos desejos de cada noiva.

As modelos Doutzen Kroes e Stella Maxwell vestem os novos vestidos, em tons de branco e recheados de tule e bordados florais. Ambas as criações podem depois ser personalizados de acordo com o gosto de cada um.