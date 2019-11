Millie Bobby Brown em defesa dos direitos das crianças

Para celebrar o Dia Mundial da Criança, a Pandora lançou a campanha Charms for Change através da recém-lançada coleção Pandora Me, cuja embaixadora é a atriz e ativista Millie Bobby Brown. A marca de joalharia também criou o fundo de apoio Pandora for UNICEF, que nos próximos três anos permitirá investir no acesso à educação e proteção dos direitos das crianças. O objetivo é contribuir para a criação de oportunidades que permitam às novas gerações seguir os seus sonhos e exprimir o seu potencial.

Da coleção, o gift set de edição limitada em prata é composto pela pulseira Pandora Me Snake Chain decorada pelo micropendente My Smile, o clássico símbolo sorridente em tons de azul, como um emblema da esperança; e pelo micro pendente My Girl Pride, com o símbolo de Vénus a representar a luta pela igualdade de género, educação, oportunidades e proteção de todas as crianças e jovens mulheres.

A coleção Pandora Me está disponível em todas as lojas da marca. Apoie a campanha com a utilização dos hashtags #PandoraForUNICEF, #CharmsForChange e #PandoraXMillieBobbyBrown.