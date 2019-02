15 curiosidades acerca de Millie Bobby Brown

Fenómeno artístico e de media, a pequena ativista Millie Bobby Brown conquistou o mundo com a personagem Eleven, de Stranger Things. Em razão dos seus 15 anos, celebrados a 19 de fevereiro, reunimos 15 curiosidades sobre a atriz.

1- Millie nasceu em Marbella, na Espanha, mas com cerca de quatro anos mudou-se com a família para Bournemouth, Dorset, no Reino Unido e quatro anos mais tarde para Orlando, Flórida, nos Estados Unidos da América. Filha de pais ingleses, a atriz tem sotaque britânico e não fala espanhol. Aprendeu o sotaque americano ao assistir Disney Channel. Atualmente divide-se entre as suas residências em Londres e em Atlanta.

2- Ela é a terceira de quatro filhos de Kelly e Robert Brown e os seus pais quase foram à falência ao ajudar Millie a alcançar seus sonhos de atriz. Eles venderam tudo o que tinham e até pediram dinheiro emprestado do empresário da filha.

3- A menina foi descoberta aos 7 anos de idade por um dos mais prestigiados olheiros de Hollywood, que apostou tão fortemente nela que toda a família se mudou para Los Angeles.

4- A jovem intérprete não só sabe apenas representar na frente das câmaras, mas também tem as habilidades de uma cantora, como demonstra constantemente no seu perfil do Instagram. Lá revelou que uma de suas artistas favoritas foi Amy Winehouse.

5- O seu primeiro beijo na ficção foi também o seu primeiro beijo de sempre. Na série da Netflix Stranger Things, Eleven beija o seu amigo Mike, interpretado por Finn Wolfhard. Millie, que confessou que faria qualquer coisa pela série – ela até rapou o cabelo – admitiu que o primeiro beijo foi uma experiência muito estranha. A atriz aceitou porque percebeu que a cena fazia muito sentido para a história.

6- Millie Bobby Brown tornou-se uma celebridade entre os famosos. Ao participar do programa do apresentador Jimmy Fallon, ele mostrou pessoas como Blake Lively, John Travolta, Ryan Gossling, Drake e Aaron Paul que tiraram uma selfie com a atriz e partilharam nas redes sociais.

7- Os seus primeiros papéis foram participações extras ou secundárias em séries como Anatomia de Grey, Uma Família Muito Moderna e NCIS: Investigação Criminal.

8- Millie é casada com Winona Ryder. Não de verdade, mas ambas partilham uma aliança que Ryder deu à Bobby Brown no dia do seu aniversário.

9- Millie alivia o stress do trabalho, estudos e promoções com aulas de boxe e de artes marciais, das quais é apaixonada.

10- O grupo de crianças de Stranger Things é amigo tanto durante a gravação dos episódios quanto fora. Os cinco parabenizam os aniversários uns dos outros e partilham vários momentos juntos, como sempre mostram nas redes sociais.

11- Uma das melhores amigas de Millie é Maddie Ziegler, a rapariga que acompanha a cantora Sia nos seus videoclips e performances.

12- Bobby Brown namorou com o jovem cantor Jacob Sartorius no ano passado. O rumor começou já em 2017, mas ambos assumiram no Dia dos Namorados de 2018. Em agosto, a atriz publicou um Intagram story a confirmar o término: "A decisão com Jacob e eu foi completamente mútua. Estamos ambos felizes e permanecemos amigos."

13- Apesar dos 15 anos, Millie já um ícone de beleza e de moda. Foi capa de revistas, como a W e a Vogue britânica, posou para a campanha da Calvin Klein By Appointment, de Raf Simons, e tem os penteados mais cobiçados das passadeiras vermelhas.

14- Tornou-se a pessoa mais jovem de sempre a aparecer na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time, em 2018, e Millie Bobby Brown aproveita os holofotes para o bem. Não cansa de usar o Instagram para reivindicar os direitos dos mais necessitados para os seus mais de 18,2 milhões de seguidores, tem uma conta no Twitter para lutar contra o bullying, que ela mesma confessou que já sofreu quando criança, e foi a pessoa mais jovem a ser nomeada como Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF.

15- Este ano veremos a atriz estrear nas telas do Cinema. Bobby Brown será Madison Russell em Godzilla II: Rei dos Monstros e Godzilla vs. Kong, este último previsto para 2020. Diz-se que também dará vida à Enola Holmes, a irmã mais nova do famoso detetive Sherlock Holmes, no próximo filme da saga.