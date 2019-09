A Massimo Dutti escolheu a sua emblemática flagship store, no Paseo de Gracia, bem no centro da magnética Barcelona, para apresentar as suas últimas coleções.

Sempre fiel ao seu ADN sofisticado e numa busca constante pela qualidade e conforto, a marca apresentou a Limited Edition Woman AW 19 e a Limited Edition Men AW 19. Se a primeira se destacou pela elegância e o bom gosto com silhuetas femininas e uma predominância de tons neutros, na segunda proporcionou-se uma harmonia entre a alfaiataria clássica e a casualidade.

A carregar o vídeo ... Massimo Dutti encanta Barcelona



O desfile contou com vários convidados, da imprensa especializada a influencers internacionais, sem esquecer várias personalidades do círculo cultural da cidade e ainda nomes como o modelo David Gandy ou atriz Kate Bosworth.