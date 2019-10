Maria Gambina inspira-se no futebol e na música

Maria Gambina trouxe ao Portugal Fashion uma coleção autêntica, que é uma homenagem ao documentário Novos Baianos Futebol Clube (1973), realizado por Solano Ribeiro, sobre o encontro entre dois mundos: o do futebol e o da música. Deixando transparecer as formas naturais do corpo com tecidos maleáveis, a designer retirou elementos das camisolas de futebol de clubes brasileiros dos anos 70, aliando-os a estampados de emblemas de clubes e ainda a frases do disco "Acabou Chorare" dos Novos Baianos.