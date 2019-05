Longchamp lança novo monograma LGP

Desde que apareceu em forma de teaser na semana da moda de Nova Iorque em fevereiro, o novo logótipo da Longchamp chamou imediatamente a atenção. O monograma LGP não é formal ou estático e foi pensado para trazer movimento e diversão com o uso das suas nove letras, tornando as peças da marca ainda mais contemporâneos.

A composição gráfica remete para a arte do movimento Bahaus, que nasceu precisamente há 100 anos, com influências de Andy Warhol. O novo símbolo da Longchamp é focado no público mais jovem e na geração millennial, trazendo uma pegada mais cool e urbana.

Para o lançamento deste novo logótipo, a Longchamp lançou uma campanha digital protagonizada pela embaixadora da marca, Kendall Jenner, cuja apresentação aconteceu na última terça, 14 de maio, nas Galeries Lafayette em Paris.