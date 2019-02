A directora criativa da Longchamp, Sophie Delafontaine, apostou numa viagem de autodescoberta e de independência no segundo desfile da marca francesa na semana da Moda, em Nova Iorque. O principal foco é a distância entre Paris e Nova Iorque, evidente na passerelle inspirada no tapete desenhado pela designer Andrée Plutman para o avião Concorde.

A nova coleção reforça o desejo de viajar, captando o espírito livre das mulheres que correm o mundo, ousadas e rouqueiras, e que não têm medo de arriscar e misturar estilos diferentes. Todas as peças apresentam o novo logótipo da marca, LGP, com destaque para a nova linha de carteiras, La Voyageuse, companheiras perfeitas de viagem – com uma estética elegante, há em tamanho grande para longas viagens e uma versão dobrável para a mulher que nunca param.

Também a nova coleção de calçado mistura elementos femininos e gráficos com patchworks, elementos em pele e inspirações biker.

Veja na fotogaleria em cima as imagens da coleção e aqui as celebridades que se sentaram na primeira fila do desfile: