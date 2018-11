O projeto nasceu da cabeça de Rita Areias, que sempre sonhou ter um espaço que reunisse os seus produtos preferidos, escolhidos com total liberdade criativa. Após engravidar, Rita passou a ter um olhar diferente em relação ao mundo dos mais pequenos e em conjunto com uma consciência ambiental forte criou a Little Adventurers.

O objetivo é trabalhar com marcas com uma produção ética e sustentável, que se preocupem não só com o bem-estar dos bebés e das crianças, mas também com o meio ambiente. O próprio packaging da marca é reciclável e existe um esforço por parte da equipa em não usar excesso de material.



Através do site temos acesso a produtos de marcas como Organic Zoo, Konges Sløjd, Born Copenhagen, Monsieur Mini, Lara&Ollie e a mais recente Fabelab, reconhecidas pelo uso de materiais orgânicos, delicados, suaves, sempre com um toque de estilo, maioritariamente para os mais pequenos, mas também para as mães. O consumidor consegue ainda ter acesso a toda a informação sobre a composição de cada peça.

Por agora, a loja existe somente online, no entanto Rita Areias não põe de lado a hipótese de abrir uma loja física. A aventura acabou de começar.