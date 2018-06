A estilista Kate Valentine, fundadora da marca Kate Spade, foi encontrada morta no seu apartamento, em Nova Iorque, num aparente suicídio, segundo a Associated Press, que cita autoridades policiais não identificadas. De acordo com as autoridades, a designer foi encontrada pelas empregadas domésticas, na Park Avenue, com um bilhete no local.

Valentine fundou a marca Kate Spade em 1993 com o marido, Andy Spade, inicialmente como fabricante de malas. O sucesso inicial da empresa levou a loja de luxo Neiman Marcus a comprar uma participação maioritária da marca em 1999. O casal fundador deixou o negócio de vez em 2006, depois da empresa de roupas Liz Claiborne ter comprado a marca por US$ 124 milhões. Desde então, Claiborne mudou o nome corporativo para Kate Spade, em 2014, e vendeu a empresa à Tapestry Inc., que também é proprietária da marca Coach.

Em entrevista ao Wall Street Journal no ano passado, Kate Valentine disse que deixou a sua marca homónima para passar mais tempo em família.

Kate nasceu a 24 de dezembro de 1962 e deixa o marido e a filha Frances Beatrix Spade, de 13 anos.