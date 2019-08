Iris Apfel doa mais de 1000 peças do seu guarda-roupa para museu

Quantas vezes já lhe aconteceu olhar para o guarda-roupa e não saber o que vestir, dada a quantidade de peças? Imagine como se sente Iris Apfel, um dos ícones de moda com mais estilo das últimas cinco décadas. Aos 97 anos de idade, a designer de interiores que se transformou em ícone da moda internacional, decidiu doar boa parte do seu acervo. Sim, acervo, porque nós temos guarda-roupa, Iris tem um apartamento repleto de peças coloridas, a incluir criações de designers e peças únicas reunidas ao longo de décadas a viajar pelo mundo.

São 90 looks completos e 1000 itens individuais, além de uma seleção de peças que pertenceram ao seu falecido marido (Carl Apfel, 1948 - 2015), que vão para o museu Peabody Essex Museum, em Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Será aberta uma ala inédita no museu, a Carl Apfel Gallery, que abrirá as portas a 28 de setembro. Antes disso, no dia 21 do mesmo mês, uma gala será organizada para celebrar a ocasião, somente para convidados, que terão a sorte de ver uma amostra de 15 looks que farão parte da coleção permanente do Peabody Essex.