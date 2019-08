Ireland Baldwin e C&A, uma dupla irresistível

A modelo e atriz norte-americana foi a modelo escolhida para protagonizar a campanha da coleção de outono da C&A. Podem-se aguardar dois lançamentos iniciais da coleção. Um primeiro a 4 de setembro, essencialmente constituído por peças rock chic, com predomínio do vermelho, cinza e preto e um segundo a 12 do mesmo mês, mais requintado, com ênfase na caxemira, com peças que fazem sobressair a elegância e sofisticação no dia-a-dia.

Influencer, modelo, atriz e com uma herança célebre no sobrenome, Ireland Baldwin, de 23 anos, apresenta um perfil multifacetado que a levou a ser selecionada para a presente campanha. Equanto modelo, Baldwin já participou em campanha para a Guess, em 2017, e foi capa de várias revistas internacionais como a Elle, Marie Claire e L’Officiel. Sobre a campanha com a C&A referiu: "devo dizer que é uma das equipas mais amáveis com que já trabalhei numa sessão. Temo-nos divertido (…) todos os dias".