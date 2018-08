Tanto os ténis como os desenhos animados podem ser considerados símbolos de uma geração. Então, porque não juntar os dois? A colaboração Hello Kitty x Converse Fall 2018 é unissexo e chega nas mais icónicas silhuetas da marca: o Chuck Taylor All Star, o Chuck 70 e o One Star.

Além do calçado, a coleção inclui sweatshirts com capuz, T-shirts, bolsas, mochilas e bonés. Esta coleção chega às lojas da Converse no dia 16 de agosto.