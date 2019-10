Há um ano a cuidar do planeta

Para o outono-inverno 2018, a Springfield iniciou uma iniciativa sustentável ao apresentar uma linha que assinalou um claro compromisso com a proteção do ambiente, a R[ECO]NSIDER. A partir daí, a marca produziu mais de 5,5 milhões de peças eco-friendly.

Empenhada no desenvolvimento de soluções ecológicas que satisfaçam as necessidades do consumidor atual, sem comprometer o futuro das próximas gerações, a Springfield fez várias mudanças no seu processo de produção. Privilegiou a utilização de fibras naturais ou recicladas, ao mesmo tempo que se focou na poupança de água e energia.

Com a utilização de algodão orgânico – em t-shirts, camisas, sweatshirts e jeans – procurou-se não só a proteção do ambiente como da saúde pública, já que este é cultivado em campos a salvo de pesticidas, herbicidas e fertilizantes químicos sintéticos. Por sua vez, o programa H20 permite a poupança de enormes quantidades de água quando comparado com as técnicas tradicionais (cerca de 50 a 90%), uma vez que recorre ao uso de tecnologias a laser e ozono nos processos de acabamento das ganças. O mesmo programa permite, igualmente, uma poupança energética, pala além de acabar com o uso de produtos tóxicos, entre eles, permanganatos ou alvejantes. A completar estas ações, utilizaram-se ainda materiais reciclados como poliéster, penas e lãs.

Quanto à inspiração para esta coleção de homem e mulher, tomou-se o mood campestre como elo principal na ligação à temática da natureza, numa concretização de peças muito outonais, já presentes nas lojas. A Springfield pertencente ao grupo Tendam, o mesmo da Cortefiel e Woman’s Secret, e está presente em mais de 70 países.