Gigi Hadid multiplica-se para a Burberry

A coleção foi desenvolvida pelo diretor criativo da maison, Riccardo Tisci, e é protagonizada pela modelo Gigi Hadid, que se estreia para a marca. As imagens são de Nick Knight e mostram a modelo a interpretar quatro personalidades diferentes: menina, menino, dama e cavalheiro.

Esta linha celebra o fundador, Thomas Burberry, e a herança da marca e conta com uma nova assinatura com as iniciais TB, que se fundem nos tons bege e castanho característicos da marca.

A coleção estará disponível nas lojas Burberry e online a partir de 22 de maio.