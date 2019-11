Fixe este nome: Johanna Ortiz é a designer do momento

A marca sueca juntou-se à designer colombiana para uma coleção vibrante e feminina onde imperam os padrões florais exóticos e as silhuetas glamorosas. "Estamos muito felizes por celebrar a história e o artesanato da Colômbia e por trazer as criações características da Johanna, que tanta felicidade despertam", resume Maria Östblom, diretora de design feminino da H&M.

Apesar de a coleção completa só estar disponível em março do próximo ano, no dia 3 de dezembro estará disponível um pré-lançamento exclusivo de quatro vestidos no site da H&M e em lojas selecionadas da marca. Este primeiro lançamento reúne quatro modelos sinónimos da estética sensual sem esforço de Johanna Ortiz: o vestido túnica, o vestido envelope, o mini vestido e o modelo comprido com folhos. Fomos saber mais.

O que a motivou a lançar a sua própria marca de roupa em 2001?

Eu sempre gostei de brincar com roupa e sabia que queria ser designer de moda desde pequena. Depois de me licenciar no Art Institute of Fort Lauderdale, na Flórida, EUA, voltei para o meu país natal, a Colômbia, onde se tornou difícil encontrar roupa de que gostasse. Comecei a fazer as minhas próprias peças, e as pessoas perguntavam-me sempre o que estava a usar. Depois, os meus amigos começaram a pedir-me conselhos, e decidi criar a minha própria marca. Eu quis desenhar o guarda-roupa de sonho para mulheres que adorem moda e não levem o seu estilo demasiado a sério. Cada peça que crio vem de um estilo específico que queria para mim própria. É para nos divertirmos ao vestirmo-nos.

Como é que o espírito da Colômbia inspirou os seus desenhos?

O carimbo do lugar onde cresci e onde vivo está sempre em cada peça Johanna Ortiz. A América Latina tem uma atmosfera festiva única e eu tento sempre captar o ritmo da salsa, a beleza elegante das orquídeas (a nossa flor nacional) e a simplicidade com que as palmeiras dançam no pôr-do-sol rosa e suave. Espero que as pessoas possam ter acesso à alegria de explorar uma nova cultura através das minhas roupas, captando a curiosidade de um filósofo e a liberdade de um gaúcho.

Sobre a forma como as mulheres colombianas apreciam a moda, o que é que o seu estilo tem de único?

As mulheres colombianas têm um desejo de elevar o normal. Vem da nossa alegria de viver. Gostamos de abraçar a nossa feminilidade e a nossa sensualidade. Trata-se de ser extraordinária sem pretensão e elegante sem esforço.

Quais foram os seus pontos de partida para trabalhar nesta colaboração com a H&M?

A colaboração é o que chamo uma "experiência de retrospetiva". Analisei o meu arquivo e mostrei à equipa da H&M os meus padrões favoritos, e falámos sobre as silhuetas "must have" Johanna Ortiz: o vestido envelope, a túnica e o top statement onde tudo começou. O objetivo era criar uma coleção que captassea festividade, a elegância sem esforço e que fosse um refelexo verdadeiro do ADN da minha marca.

Como desenvolveu estes bonitos padrões em particular?

Os padrões vêm da minha obsessão por flores, as palmeiras e as cores lindas que tenho a sorte de ver pela janela quando acordo em Cali (conhecida como a capital da Salsa!). Finalmente, é uma estética natural para mim; sou dos trópicos e vivo nos trópicos. É o que vejo, respiro e aquilo com que sonho todos os dias.

Pode falar-nos dos quatro vestidos que serão lançados primeiro: como os usaria?

Os quatro vestidos do pré-lançamento compreendem as silhuetas mais representativas da marca. São fáceis de usar, mas com um toque de requinte. Escolhi quatro padrões diferentes das nossas coleções mais recentes: Wild Roses, Orchid Paradise, cacatua e Coquelicots; e reinventei as cores e silhuetas. Amo-as todas, mas se tivesse de escolher, o meu favorito seria o vestido Coquelicot de gola alta, elegante e sensual. É sofisticado sem esforço com um toque de sedução. Eu usá-lo-ia descalça ou com umas sandálias rasas minimalistas, brincos extravagantes, maquilhagem natural, beach hair e uma mochila Colombiana (uma das nossas coloridas malas locais).