Elegância anti-Trump na passerelle de Tom Ford para o inverno de 2019

Tom Ford quis regressar à simplicidade numa coleção que serviu de resposta ao clima político e social que se vive nos Estados Unidos da América e no mundo. "Não quero criar nada demasiado desafiador nem algo agressivo. Nunca fui um designer que se limita a uma única época e isso influencia a forma como eu desenho", disse o designer à Vogue US.

Na passerelle, saltaram à vista os fatos femininos em cores sedutoras, os fatos em veludo em cores fortes, os cortes retos, as cinturas justas e as calças de cetim oversized combinadas com malhas.

Numa altura em que os designers lutam constantemente entre o conforto e a inovação, Tom Ford reinventou uma feminilidade sem tempo nem exageros de estilo.