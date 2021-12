Do camarim ao palco principal, o que veste Mia Rose na época festiva

Mia Rose considera a Calzedonia como parte da família. Quem o revela é a própria, no evento de lançamento da coleção Special Edition, na loja dos Restauradores, na passada terça.

Special Edition by Mia Rose Foto: Calzedonia

No meio de vistosos collants, leggings e meias, a cantora explica-nos que a estreita relação com a empresa de moda italiana começou há dois anos e revela que recebeu com entusiamo desmedido o convite para esta colaboração, pensada para a época festiva que se vive.

Special Edition by Mia Rose Foto: Calzedonia

"Fazia todo o sentido juntarmo-nos e fazer algo especial, que fosse tanto de encontro à imagem da marca, mas também à minha imagem". Falamos sobre a coleção e a artista vai-nos mostrando as suas peças preferidas de cabide em cabide. "Amo tudo", no entanto a seleção de peças que podemos ver nas imagens da campanha correspondem às suas favoritas.

Versatilidade é a palavra que acordamos em descrever esta linha "é muito transversal, tanto me pode acompanhar desde o camarim, enquanto me estou a maquilhar, ao concerto em si". Aqui os detalhes são tudo: transparências e franças, laços e pedras preciosas e glitter, muito glitter.

Special Edition by Mia Rose Foto: Calzedonia

"Num look básico, por exemplo um vestido preto, um simples par de meias consegue dar o toque de elegância que faltava. É aqui que a Calzedonia ganha", referindo-se às small socks como uma staple piece nesta coleção. "Todas as peças desta edição têm sempre alguma coisa de especial".

Special Edition by Mia Rose Foto: Calzedonia

A Special Edition by Mia Rose encontra-se disponível nas lojas físicas e online da Calzedonia. Roupa para a consoada ou para o último dia do ano? Tudo boas ideias por aqui.