Dior recria circo na apresentação da nova coleção de alta-costura

Maria Grazia Chiuri, diretora criativa da Dior, usou o circo como metáfora para retratar a exuberância da nossa sociedade e a sua inevitável decadência para o desfile da coleção para a primavera/verão de 2019. Christian Dior viveu numa época em que o circo era encarado como algo sofisticado e Maria aproveitou a deixa para tornar esse tema no cenário de uma das mais antecipadas apresentações de alta costura da semana de moda de Paris, que decorre por estes dias.

"O circo é um pequeno mundo: a forma redonda da arena representa de alguma forma o mundo onde as pessoas vestem a sua melhor roupa para representar um personagem", disse Maria Grazia num preview organizado na véspera do desfile de alta costura da Dior.

Quando lhe perguntaram se esta tinha sido a coleção mais louca que já fez, a criadora respondeu um "talvez" sorridente.

"Tenho de admitir que nasci numa altura em que o mundo da moda era mais simples. Lembro-me de comprar a Vogue todos os meses porque queria ver as fotografias mas agora é diferente. Vejo imagens todos os dias a toda a hora. Mas é lindo: temos que pensar em moda de uma maneira diferente", disse Maria Grazia Chiuri.

Na passerelle, vimos jumpsuits transparentes com pormenores costurados à mão que brilharam no desfile. Também se destacaram os casacos vermelhos, os vestidos dourados compridos e as peças em preto.