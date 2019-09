De metal reciclado a resíduos de algodão, como nasce uma coleção ecológica

Por Máxima, 25.09.2019

Como funciona o processo criativo na H&M?

Eu lidero a equipa de design da coleção Conscious Exclusive. Somos uma equipa diversificada de pessoas, pelo que nos juntamos sempre no início de cada estação e reunimos as nossas ideias e inspirações para criar um moodboard. Depois, começamos a trabalhar nos designs e padrões exclusivos, e começamos a pesquisar tecidos.





Com o tempo, criámos ótimas relações com os nossos fornecedores. Também temos uma equipa de produção fantástica que pondera os pontos fortes e os pontos fracos de um determinado material. Muitas vezes, esperamos até que uma inovação incrível descoberta durante os nossos Prémios "Global Change Awards", por exemplo, seja suficientemente duradoura para que a usemos num produto. Outras vezes, testamos novos tecidos que pretendemos usar no futuro, mas por vezes não saem muito bem. Esperamos sempre até que um tecido seja absolutamente perfeito antes de o usarmos - mesmo que demore anos. Neste sentido, é uma abordagem muito consciente da criação que requer muita paciência.

Qual a inspiração da coleção deste outono 2019?

A equipa de design da H&M deixou-se encantar pelas festas misteriosas e glamorosas de uma época passada. Olhámos para os bailes de máscaras e bailes da década de 1960, pensando nas festas em que o ato de se produzir aumenta o prazer de se escolher o look. Queríamos criar peças especiais, únicas, que ficam no guarda-roupa durante muitos anos.

Quais são as suas peças preferidas desta coleção e como as combinaria?

Esta coleção tem muitas peças femininas e divertidas que se enquadram no meu estilo pessoal, mas a minha preferida é o top curto aveludado com mangas de folhos, feito de poliéster reciclado. Cria uma silhueta impressionante e combina na perfeição com uma minissaia ou calças pretas lisas e um par de brincos glamorosos. Os brincos em forma de lágrima também são uma das minhas peças preferidas desta coleção, pois acho que realçam instantaneamente qualquer conjunto.

Qual considera ser a peça mais versátil desta coleção?

Esperamos que a saia jacquard com padrão de rosas, feita a partir de poliéster reciclado, agrade a muitas das nossas clientes, pois pode ser conjugada de múltiplas formas. Sabemos que algumas das nossas clientes irão usar esta saia de formato princesa com uma t-shirt e sapatos rasos, enquanto outras quererão dar-lhe um toque mais sofisticado, combinando-a com brincos glamorosos e sapatos de salto. Nunca existe apenas uma maneira correta de estilizar estas peças – elas são sempre lisonjeiras.

Há algum tipo de cliente para a qual a Conscious Exclusive é concebida?

Nunca criamos esta coleção com uma pessoa em mente – o nosso ênfase é sempre a democratização do estilo e o design de peças intemporais, adequadas a diferentes formatos de corpo e personalidades. Esperamos que esta coleção de outono agrade a todas as pessoas que querem comprar peças mais sustentáveis para usarem nas épocas festivas. É impressionante a forma diversificada como as nossas clientes combinam peças específicas à medida do seu gosto – adoro ver como usam a coleção e adaptam ao seu estilo.

Que inovações sustentáveis integram a coleção para este inverno?

Uma das coisas que mais nos satisfaz é o facto desta coleção incluir latão e zinco reciclados. O metal resulta de joias recicladas que são derretidas, purificadas e moldadas para criar novos produtos. A utilização de metal reciclado significa que reduzimos a nossa pegada energética e diminuímos os impactos negativos da mineração. Também estamos muito entusiasmados por usarmos REFIBRA™, feita de resíduos de algodão fabril reconstituído, que é retalhado e combinado com polpa de madeira antes de ser reconvertido numa nova fibra de Tencel/liocel. Contribui para uma economia circular graças ao seu processo de circuito fechado.

Qual foi o elemento mais gratificante de trabalhar nas coleções Conscious Exclusive?

Tentamos sempre adotar uma abordagem de 360 graus, e uma das coisas que mais me satisfez ao trabalhar na Conscious Exclusive foi quando um dos nossos fornecedores decidiu especializar-se em sustentabilidade por causa do nosso trabalho na H&M. Eles detetaram uma necessidade e decidiram apostar nela. Sabemos que estamos a mudar o negócio e é empolgante pensar na forma como crescerá nos próximos anos.

Esta é a 10ª coleção H&M Conscious Exclusive. Que metas traçou para o futuro?

Estamos sempre a tentar inovar e ampliar os limites da moda sustentável para nos mantermos na vanguarda deste movimento poderoso. Temos muitos planos empolgantes sobre outras inovações que queremos incluir nas coleções à medida que avançamos, mas é sempre uma questão de garantir que elas são totalmente certas para os nossos produtos. Por último, os nossos produtos têm de ser bonitos e intemporais, caso contrário não serão do agrado das nossas clientes. Criar produtos que não são desejáveis é uma das coisas mais insustentáveis que se pode fazer.