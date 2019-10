Como imaginamos o inimaginável?

A AWAYTOMARS desenha as suas coleções através de uma comunidade internacional de talentos criativos, criando uma fusão de culturas e derrubando assim as barreiras do mercado atual. Estabelece assim uma oportunidade de os seus colaboradores receberem feedback de potenciais consumidores sobre as peças, aproximando-se dos mesmos

Tal como o nome da plataforma de criadores sugere, a coleção primavera-verão 2020 recuperou o sistema geológico e periodo Noachiano de Marte, quando há muitos milhões de anos a superfície deste planeta estava coberta de água.

Cada peça está salpicada com referências ao cosmos. Totalmente versáteis, perfeitas para a vida moderna, mas com um toque do espaço. Numa paleta de cores frias em tecidos leves, a coleção é um convite para imaginar como seria a vida num planeta que hoje consideramos tão estéril - talvez uma prolepse do nosso próprio planeta?



A marca anunciou ainda uma parceria com a italiana Missoni.