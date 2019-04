Apaixonado pela cultura portuguesa, o designer francês Christian Louboutin não esconde como o País e sua segunda casa, o tem inspirado – motivo que talvez o tenha levado a construir um hotel na zona do Alentejo.

Dessa vez, as cores brilhantes, as formas, os tecidos e padrões típicos portugueses foram ponto de partida para a nova carteira da marca com o seu nome, Portugaba. Feita à mão, de forma artesanal, desde as contas das alças até às franjas, alia forma e funcionalidade em versões em preto e branco.

Para o pré-lançamento, exclusivamente online, a Mytheresa fez uma série one-shot de vídeos pela cidade de Lisboa a fim de mostrar a alegria do povo português, as ruas, as danças típicas, os cafés, tudo isso através de uma única câmara que transmite aquilo que Louboutin considera especial e singular no País.

Portugaba será pré-lançada exclusivamente no site Mytheresa a partir desta quarta, 24. Veja o vídeo em cima e em baixo as imagens da campanha:









Christian Louboutin lança carteira em homenagem a Portugal