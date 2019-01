Karl Lagerfeld transportou-nos para uma vila italiana decorada com uma piscina, palmeiras e uma escada arrebatadora e mostrou uma coleção cheia de flores, plumas, lantejoulas e rendas pintadas à mão. A habitual silhueta da Chanel conviveu com coordenados assimétricos e um dos mais originais vestidos de noiva: um fato de banho à imagem da maison: bordado com flores prateadas e completo com uma touca-véu.









Desfile de alta-costura primavera-verão Chanel 2019 Chanel irreverente e sonhadora no Grande Palais