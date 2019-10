Referência incontornável no calçado português, a Seaside faz um preview das tendências que podemos esperar para a estação que se aproxima. Sapatos mule, ténis e botas são, resumidamente, os elementos protagonistas deste outono, que podemos manter debaixo de olho. Os sapatos mule surgem reinventados através de cores e estampagens. Os ténis, por sua vez, correspondem a dois dos valores mais proeminentes no ADN da marca – conforto e versatilidade – o que justifica em pleno a sua presença. Chegam às lojas em animal print (leopardo, zebra ou cobra) e com apontamentos néon, versáteis o suficiente para usar tanto de dia como à noite, nos mais originais looks. Por fim, destaca-se o modelo de bota country ou texana (ou, ainda, bota cowboy) marco incontornável desta estação. Vemos este modelo um pouco por todo o lado e, dependendo da altura do cano (baixo, médio ou longo) proporcionam diferentes visuais.





Calçado para a rentrée: as propostas mais cool

Aliadas a estas novidades, a marca mantém alguns clássicos como as botas militares, os sapatos Oxford, os mocassins e as sabrinas. Quanto às cores, espera-se uma paleta diversificada onde predominam tons como o preto, antracite, bordeaux, castanho, camel, amarelo, bege, taupe e branco. Relativamente aos materiais destacam-se as peles e camurças, os metalizados e ainda incursões em texturas como a cobra e o crocodilo.

O mote desta coleção mantém-se: a Seaside aposta em peças de alta qualidade aliadas a uma oferta democrática. A Seaside tem mais de 100 lojas em Portugal, de norte a sul do país, sem esquecer as ilhas, com cerca de 4 mil artigos presentes em loja, renovados semanalmente. As suas coleções – clássicas, modernas, desportivas ou formais – são pensadas de acordo com as tendências do momento e destinam-se ao público feminino, masculino e infantil.