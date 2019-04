As 9 coisas que pode fazer na maior loja da Primark do mundo

A 187ª loja da Primark abriu no Reino Unido com um novo tema: uma loja flagship com experiências de moda, beleza e gastronómicas. Com 5 pisos, 14800 m² e empregando mais de 1000 pessoas, a loja é a maior do mundo. Os clientes vão poder comprar todas as últimas coleções, tal como as gamas de maquilhagem, de roupa interior, calçado acessórios ou itens de casa.

Descubra tudo o que pode fazer nesta nova loja:

Entrar no mundo da Disney



The Primark Café with Disney é inspirado no rato Mickey e nos seus amigos e inclui ainda uma zona de jogos interativos.

Comer no restaurante Mezz:



Um restaurante onde se pode sentar e comer qualquer coisa entre compras ou comprar levar para casa, com opções de street food de inspiração local, incluindo pizza feita na hora.

Beber uma café solidário

O Primarket Café é a primeira cafetaria da marca e promete devolver 5% dos lucros de cada quilo de café vendido aos produtores dos grãos.

Relaxar uns minutos no salão de beleza:



O Duck & Dry Xpress x Primark tem tratamentos da cabeça aos pés num ambiente sofisticado e descontraído. Esta aposta segue as pisadas da loja homónima que abriu recentemente na Oxford Street, em Londres.

Aparar o cabelo ou a barba:



A Primark criou também um espaço de barbearia dirigido pelo empresário Joe Mills, onde se fazem cortes de cabelo modernos, cortes de barba à antiga e tratamentos faciais.

Mais um universo encantado da Disney:



No seguimento do café temático, a Primark aposta ainda numa zona de compras inteiramente dedicada à Disney. Aqui encontra-se tudo desde roupas a brinquedos, e há ainda uma seção para bebés.

Uma experiência em Hogwarts:



Porque um só tema não é suficiente, esta loja em Birmingham tem um Hogwarts Wizard World, uma experiência interativa ligada ao universo de Harry Potter com roupas, acessórios e muito mais.

Aprender a reciclar:



Para além da diversão, a Primark criou pontos de reciclagem de roupa e sapatos.

Personalizar roupa:



Para finalizar este parque de aventuras e experiências, a Primark investiu num laboratório onde os clientes podem personalizar t-shirts e casacos, dando azo à criatividade.