As 7 vezes que a princesa Diana provou que o padrão às bolinhas é intemporal

Antes de nos inspirarmos nos looks eternizados pela realeza, vale a pena recuar no tempo e perceber a origem do padrão que continua a atravessar décadas. Foi em meados do século XIX que a dança polka, levada por imigrantes europeus para os Estados Unidos, se transformou num verdadeiro fenómeno cultural. Entre as décadas de 1840 e 1860, a chamada “polka mania” espalhou-se rapidamente, influenciando não só a música e a dança, mas também a moda e até o marketing da época. Durante esse período, muitos produtos começaram a incorporar a palavra “polka” no nome - e o padrão de bolinhas acabaria por ficar conhecido como polka dots, numa clara referência a esse entusiasmo cultural.

Com os avanços na produção têxtil industrial, tornou-se mais fácil criar padrões de pontos perfeitamente regulares, algo que antes era difícil de produzir. Assim, as bolinhas começaram a surgir em peças de vestuário e acessórios, ganhando popularidade no guarda-roupa feminino. Muito antes de o nome polka dots se tornar universal, tecidos com este tipo de padrão eram também conhecidos por outras designações, como dotted Swiss, um tecido leve de algodão, caracterizado por pequenas bolinhas em relevo.

Não demorou muito até que as bolinhas passassem definitivamente do universo do espetáculo e das tendências passageiras para o vestuário do dia a dia. Nos anos 20, Norma Smallwood, vencedora da Miss America 1926, apareceu com um fato-de-banho às bolinhas, um momento frequentemente apontado como um dos responsáveis por impulsionar a popularidade do padrão na moda da época.

Bolinhas maiores, bolinhas mais pequenas, bolinhas de todas as cores ou misturadas com outros padrões: a tendência das polka dots tem uma qualidade que apreciamos particularmente: a versatilidade. E se há alguém que eternizou este padrão foi Diana, princesa de Gales. Dos vestidos de dia aos looks de gala, durante os anos 80 Lady Di mostrou como as bolinhas podem ser, ao mesmo tempo, clássicas, elegantes e absolutamente modernas.