As 10 tendências de casamentos que vão marcar a temporada

De acordo com os sites Lyst e Pinterest estas são as 10 tendências mais pesquisadas para casamentos em 2019. Há vestidos de novas cores, looks clássicos combinados com ténis, anéis de noivado para homens e muito mais.

Vestido de casamento combinados com ténis

Vestidos de casamento reciclados

Anéis de noivado para oferecer ao noivo

Vestidos em cores inesperadas, como o cor de rosa ou o dourado

Acessórios para o cabelo, como ganchos ou laços volumosos

Vestidos com bolsos

Trocar as grandes cerimónias por festas mais pequenas e informais

Bolos divertido

Copos d’água com decorações originais e que refeltem a personalidade dos noivos

Flores, flores e mais flores