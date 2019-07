Antonio Lopez, “o maior ilustrador de moda do mundo” em mostra pela primeira vez em Portugal

Depois de Madrid, é a vez de Portugal receber a exposição que apresenta a perspectiva e o olhar apurado de Antonio Lopez. Considerado pelo jornal The New York Times o "maior ilustrador de moda do mundo", Lopez morreu em 1987 conseqência do vírus HIV. A mostra percorre diversos aspetos de sua obra, nas maiores publicações do segmento como a Vogue e a Harper’s Bazaar, e sua relação com personalidades como Karl Lagerfeld, Jessica Lang e Grace Jones.

A exposição Visionary Writing — Desenhos, Filmes, Fotografias é composta por 69 desenhos originais, 62 sequências de instamatics, fotografias de photo booth, colagens, páginas de diários, dois filmes em Super-8 e um filme de realidade virtual, que resumem como a moda lhe servia de pretexto "para expressar beleza, sensualidade, sexualidade, a vida e o tempo. O seu tempo", como explica a comissária da mostra, Anne Morin.

Aberta até 12 de outubro no Centro Cultural de Cascais, de terça-feira a domingo, das 10h às 18h com entrada a 5 euros, a organização da exposição é da Fundação D. Luís I em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, no âmbito da programação do Bairro dos Museus.