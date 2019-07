As marcas portuguesas mais cool numa só pop-up store

Com inauguração marcada para dia 10, a The Pop-Up Store é um projeto que nasce com o intuito de cruzar diferentes universos criativos num único espaço e de divulgar o trabalho desses criadores que, em sua maioria, não tem uma loja física. Assim, as marcas Ricardo Andrez, João Magalhães, Juliana Bezerra, Studio Areia, Bapho Brasil, Cleonice, Ceagagê, C.R.T.D, +351 e XUZ estarão expostas no número 81 da Rua da Boavista de 10 a 31 de julho, todos os dias, das 10 às 20h, com intervenção artística dos fotógrafos Rui Aguiar, Rui Palma e Paula Matos Gil, e da ceramista Sofia Leitão, além de uma agenda com DJ sets e tatuadores.

"São marcas que vivem essencialmente do e-commerce - mas os ecrãs dos computadores e smartphones não nos deixam sentir a leveza dos materiais, ver a definição das cores, compreender o design das peças", explica a organização em comunicado. Haverá ainda uma conferência sobre a importância da sustentabilidade na moda a realizar-se em parceria com a plataforma Catalyst.