Desafiar o convencional e celebrar a individualidade são as ideias-chave que estão na base da colaboração Andy Warhol x Eastpack. Uma homenagem à vida e ao trabalho de Andy Warhol, a nova coleção da Eastpack vai buscar referências às mais conhecidas pinturas do artista. Entre mochilas, bolsas de cintura (as famosas bum bags) e malas de viagem, são os conhecidos prints de Warhol, as bananas e as flores, incluídas nas suas obras mais icónicas dos anos 60, que lhes conferem individualidade e originalidade.

Inalterado desde o seu lançamento, em 1976, Padded Pak’r é o modelo de mochila mais conhecido da marca e, por muitas vezes ter sido associado a Andy Warhol, é agora apresentado numa edição limitada. O resultado são duas mochilas, que apresentam os mesmos prints que as outras, mas para além de serem em couro de alta qualidade, vêm com uma assinatura bordada e forrada que se junta a algumas citações do artista.

Uma coleção arrojada, mas perfeita para quem gosta de juntar arte e estilo em peças úteis e versáteis como uma mochila.