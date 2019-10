Alves/Gonçalves aposta no brilho

A dupla Alves/Gonçalves desvendou as suas propostas para a próxima primavera-verão 2020, sempre fiel à harmonia entre a riqueza de texturas, cores e padrões. Nesta coleção evidenciaram-se jogos de silhuetas, e assistimos à conjugação de diferentes materiais, do látex aos plissados, ao glitter. Com uma coleção de formas fluidas, a dupla apostou em looks modernos e com um toque futurista, em tons como o preto, branco e cinza.