Veste ícones desde sempre e é constantemente reinventada pelos designers de moda, um símbolo de estilo que vai além de tendências e estações numa altura em que a moda se tenta agarrar a tudo o que permanece inabalado pela era da rapidez. Falamos da camisa branca, este statement que acompanhou estrelas de Hollywood como Brigitte Bardot, Marylin Monroe ou Audrey Hepburn, no grande ecrã e fora dele, e que foi protagonista de tantos desfiles de moda – para o próximo inverno, a Chanel desenhou uma versão cheia de folhos e a Marque’s Almeida apresentou uma camisa branca mais sporty e com diferentes comprimentos. .

Totalmente desabotoada, escondida debaixo de um casaco (mas com a gola de fora), entalada nos jeans ou mesmo… sozinha – vale quase tudo nas interpretações que cada mulher, à sua maneira, faz da peça. Carolina Herrera , por exemplo, encontrou na camisa branca a suae quem não se lembra do look de uma certa Uma Thurman em Pulp Fiction (1994)? A verdade é que até chegar ao street style de hoje e muito antes da popularização nos feeds de Instagram , estevestiu alguns dos momentos mais elegantes do cinema , de Angelina Jolie em Mr. e Mrs Smith em 2005 a Audrey Hepburn em Breakfast at Tiffany’s (1961). Infinitamente versátil e completamente intemporal, estáa fazer-nos parecer bem, prova de que menos é quase sempre mais.