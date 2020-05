A nova coleção de swimwear que realça a silhueta

A marca espanhola Women’secret regressa com uma coleção repleta de peças que foram desenhadas para salientar o melhor da silhueta de cada mulher. Neste verão, a coleção Perfect fit adapta-se aos corpos - e aos tempos - para revelar as novas tendências da estação veranil.

A nova coleção chama-se Perfect Fit e foi pensada para todos os gostos e personalidades, já que os padrões, os estampados e as cores são diversificadas. Nos tons eleitos, destaca-se o verde garrafa, o azul intenso, o laranja, o ocre, e os múltiplos tons avermelhados. Os pequenos detalhes também são visíveis em toda a coleção, como as tiras delicadas, os famosos folhos, os distintivos aros dourados e ainda os primorosos bordados.

A Perfect fit apresenta diversas opções de estilo e design. Nesta coleção poderá escolher entre biquínis e fatos de banho com decote em V, halter, bandeau drapeado ou decote quadrado. Além disso, a coleção também oferece a possibilidade de escolha entre alças de ombro ou aro invertido. Para as mulheres que queiram realçar o seu peito, existem modelos com copas efeito push-up.

Para esta nova coleção, a marca Women’secret procurou não só representar as novas tendências para o verão 2020, como também se preocupou em criar uma linha de roupa de banho que salientasse a beleza natural de cada mulher.

Neste momento, a coleção já está disponível no site online e nas lojas físicas da marca. Depois de dois meses de portas fechadas, Women’secret já reabriu as suas primeiras lojas.

Para mais informações e para ceder à nova coleção clique aqui.