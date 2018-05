Quantas foram as vezes que deixou na loja uma peça de que gostava muito, com receio de não a saber conjugar corretamente ou de só a conseguir conjugar de uma forma? Ou quantas foram as vezes que comprou roupa e a deixou no armário por falta de combinações? A pensar nisso a MO criou, no Messenger da marca, a funcionalidade Stylist Virtual.

Nesta nova funcionalidade, comece por selecionar uma peça de roupa, das secções mulher ou homem, dentro de uma determinada categoria. Depois, tendo em conta a peça escolhida, a stylist sugere três opções de look com o mesmo artigo, mostrando-lhe que, com uma peça, consegue looks para várias ocasiões e rentabilizar as peças do seu guarda roupa. Pode também aceder à rede de lojas MO e descobrir qual a loja MO mais perto de si.

Basta aceder à página da MO e iniciar conversa no Messenger. Veja a demonstração da nova funcionalidade da MO, no vídeo.