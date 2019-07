A caminho das férias

Por Máxima, 16:11

Seja qual for o destino de férias (cidade, praia ou campo), é essencial pensar no calçado a levar na mala de viagem. Para este verão, a GIOSEPPO pensou em todas as ocasiões e construiu uma coleção com sugestões bem variadas. O calçado acompanha as tendências e assim se explica que na mesma coleção se encontrem os padrões de riscas, bolas e geométricos ao lado de texturas mediterrânicas como a ráfia e a juta, em sandálias. Os brilhos assumem-se como um dos protagonistas através de criações com glitter, fi o de lurex e aplicação de pedrarias. Também a tendência metalizada se faz representar em sandálias, ténis e mules, que tanto se apresentam monocromáticos como exibem as cores fortes da estação. Mas há muito mais. Com a inspiração militar, chegam os estampados camuflados e há ainda um lugar especial para os padrões de inspiração animal, que são uma imagem de marca da Gioseppo, e para este verão vão além do clássico leopardo, acrescentando vaca e zebra.