A C&A doa máscaras protetoras a profissionais de saúde

A C&A é mais uma das marcas de moda e beleza que se junta para responder à necessidade de equipamentos protetores em vários setores. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o uso de máscaras é aconselhável para os profissionais de saúde, doentes com manifestações de sintomas de Covid-19, como tosse e febre ou cuidadores de doentes infetados com coronavírus.

"Estamos juntos nesta situação sem precedentes e precisamos de alavancar os nossos conhecimentos sobre os stocks e cadeias de abastecimento para apoiar os profissionais de saúde que trabalham na linha da frente no tratamento dos pacientes", referiu Domingos Esteves, Diretor Geral da C&A na Península Ibérica em comunicado.

Com o objetivo de proteger os seus funcionários e seguir as recomendações do governo, a marca organizou-se de forma a que a maioria dos seus colaboradores pudessem trabalhar a partir de casa.

Atualmente, a maioria das 1.400 lojas C&A espalhadas pelos 18 países europeus estão temporariamente encerradas, devido ao surto de Covid-19. No entanto, a loja online permanece em funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana - oferecendo agora entrega ao domicílio gratuita e uma política de devolução mais alargada.