Vermelho é uma das cores-chave da Elisabetta Franchi e é também o tom que predomina nesta coleção especial de vestidos de aniversário. Cada peça conta com um estampado com o desenho da própria criadora representada, assim como os seus colegas, a sua cadela Cherie e ainda um bolo utilizado como chapéu alusivo à celebração. Outros pequenos detalhes das peças, como os botões, também remetem para esta data.

A marca criou ainda um T-shirt com adornos de pedras e brilhantes e uma carteira vermelha, também com o número 20 marcado a relevo. Cada peça vem acompanhada com um saco exclusivo de aniversário. A linha estará disponível em lojas selecionadas da Elisabetta Franchi e ainda online no site oficial da marca, entre 1 e 31 de dezembro