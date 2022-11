Exclusivo. Fotografias secretas de casamentos célebres pela lente de Mario Testino

60 em taschen.com.

Foto: @ Mario Testino 1 de 8 Casamento de Jamie Hince e Kate Moss, Southrop Manor Estate, Gloucestershire, Inglaterra, 2011. Foto: @ Mario Testino 2 de 8 Casamento de Salma Hayek Pinault, Teatro La Fenice, Veneza, Itália, 2009. Foto: @ Mario Testino 3 de 8 Shalom Harlow, British Vogue, Paris, França, 1995. Foto: @ Mario Testino 4 de 8 Kate Moss e o designer John Galliano, Southrop Manor Estate, Gloucestershire, Inglaterra, 2011. Foto: @ Mario Testino 5 de 8 Jasmine Guinness, Leixlip Castle, County Kildare, Irlanda, 2006. Foto: @ Mario Testino 6 de 8 Margherita Missoni, Brunello, Itália, 2012. Foto: @ Mario Testino 7 de 8 Joséphine de La Baume, Aix-en-Provence, França, 2011. Foto: @ Mario Testino 8 de 8 Giovanna Battaglia and Oscar Engelbert, Punta Carena Lighthouse, Capri, Itália, 2016.

Não há muitos fotógrafos da geração de Mario Testino cujo nome seja tão imediatamente reconhecível. Adorado pelas celebridades, muito presente nas redes sociais (sempre que alguém célebre faz anos, por exemplo, publica um retrato tirado por si) e um habitué nas revistas de Moda, é uma referência pela forma como capta a essência de cada pessoa.Mais do que um coffetable, ou uma intromissão na vida privada de mulheres como a atriz Sienna Miller ou a designer Margherita Missoni Missoni, I Love You - A Celebration of Weddings é uma maravilhosa viagem visual - que chega a ser emocionante - e um reflexo da arte de Mario Testino, hoje com 68 anos e mais de 40 de experiência.O livro, editado pela TASCHEN, abre com um momento pessoal do fotógrafo, o casamento da sua irmã Carla, em Lima, Peru, 1998, e, logo no primeiro capítulo, Testino fala sobre como se apaixonou por casamentos e como começou a fotografá-los. Carolina Herrera e Riccardo Lanza assinam dois dos ensaios que se seguem, em antecipação para o que vem a seguir, uma série de imagens memoráveis. €