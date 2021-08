De Carolina do Mónaco a Hailey Bieber: as noivas mais bonitas de sempre

Diana casou com Charles na St Paul's Cathedral em Londres, em julho de 1981. Diana usou uma criação da dupla Elizabeth e David Emanuel.

1 de 13 Diana casou com Charles na St Paul's Cathedral em Londres, em julho de 1981. Diana usou uma criação da dupla Elizabeth e David Emanuel.

Elizabeth Taylor no seu primeiro casamento com Richard Burton, em Montreal, Canada, 1964.

4 de 13 Elizabeth Taylor no seu primeiro casamento com Richard Burton, em Montreal, Canada, 1964.

Lara Stone casou com David Grievson num vestido da marca Tephi, em julho de 2021.

5 de 13 Lara Stone casou com David Grievson num vestido da marca Tephi, em julho de 2021.

Carolina do Monaco usou um Christian Dior para casar com Philippe Junot em junho de 1978.

6 de 13 Carolina do Monaco usou um Christian Dior para casar com Philippe Junot em junho de 1978.

Tina Kunakey casou com Vincent Cassel em 2018, e usou um Vera Wang.

7 de 13 Tina Kunakey casou com Vincent Cassel em 2018, e usou um Vera Wang.

Farrah Fawcett casou com o ator Lee Majors em julho de 1973, no Bel-Air Hotel em Los Angeles.

8 de 13 Farrah Fawcett casou com o ator Lee Majors em julho de 1973, no Bel-Air Hotel em Los Angeles.

Foto: Getty Images