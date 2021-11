A beleza estonteante de Deva Cassel, a filha de um famoso casal de atores

De um ponto de vista puramente estético, Monica Belluci e Vincent Cassel eram o casal perfeito. Bonitos e talentosos, foram símbolo de sedução e mistério nos anos em que estiveram juntos, de 1999 a 2013. Da relação de quase 15 anos nasceram duas filhas, Deva, de 17 anos e Léonie, de 11. Vincent é ainda pai da pequena Amazonie, filha de Tina Kunakey, com quem está desde 2018.



Por agora é Deva, a mais velha, que está a dar os primeiros passos no mundo artístico. Aos 14 anos fez a sua primeira campanha para a Dolce & Gabbana e mais recentemente foi capa da Glamour espanhola, pelo que o seu caminho poderá passar por ser modelo profissional.







Um detalhe particular sobre a jovem modelo: tem meio milhão de seguidores na rede social Instagram, mas não segue ninguém. Fala inglês, italiano e francês com e mostra-se reservada na vida privada, tal como a mãe. Recentemente, pousaram as duas juntas para a capa da Vogue italiana.

