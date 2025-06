Tudo o que sabemos sobre o anel de noivado de Vicky Montanari (que deixou a internet obcecada)

O anúncio do noivado de Vicky Montanari e Miguel Correia, feito no dia 13 de março através do Instagram, não passou despercebido. A criadora de conteúdos ítalo-brasileira partilhou algumas imagens com o noivo, onde já era possível vislumbrar - ainda que de forma discreta - o anel de noivado. Bastou uma visão parcial para que os seguidores começassem a comentar, curiosos com aquele anel de formato invulgar que parecia espelhar na perfeição o estilo único e sofisticado de Vicky.

Mas foi apenas quando Vicky publicou um vídeo no TikTok, seguindo uma trend ao som de Bad Bunny, que o mundo digital conseguiu ver, com maior nitidez, o tão falado anel. E o impacto foi imediato: os comentários multiplicaram-se, os elogios também, e não demorou até que a internet ficasse oficialmente obcecada pela peça que agora adorna o dedo da influenciadora.

O anel de noivado de Vicky Montanari é assinado pela marca homónima da designer norte-americana Arielle Ratner, uma referência na joalharia contemporânea. Conhecida por criar peças que equilibram sofisticação, modernidade e um sentido prático de estilo, Arielle desenha cada peça, adaptando-a ao estilo de vida dos clientes e mantendo uma abordagem personalizada e exigente na produção.

O modelo escolhido para Vicky chama-se The Mosaic e não poderia ter um nome mais apropriado. Concebido para a noiva moderna que não tem receio de se destacar, o anel combina elementos tradicionais com uma estética ousada e contemporânea. A composição mistura ouro amarelo de 18 quilates, ouro branco enegrecido também de 18 quilates, diamante branco e um deslumbrante pavé de esmeraldas, conferindo-lhe um ar escultural e quase artístico.

Anel de noivado de Vicky Montanari: design moderno com diamante e esmeraldas. Foto: Arielle Ratner

Cada anel é feito por encomenda, o que significa que não há duas peças exatamente iguais. A marca trabalha em estreita colaboração com cada casal para escolher a pedra central ideal, assegurando que o resultado final seja verdadeiramente único. O tempo de produção ronda as quatro a seis semanas, o que reforça o cuidado e a atenção ao detalhe que cada peça exige.

O anel de noivado de Vicky Montanari, da designer Arielle Ratner. Foto: Arielle Ratner

Embora o preço do modelo específico de Vicky não esteja no site da marca, uma versão semelhante, mas sem esmeraldas, apresenta um valor de 40.500 dólares. Sendo assim, é razoável assumir que o anel de Vicky se situe numa faixa de preço similar, considerando a adição do pavé de esmeralda, uma escolha luxuosa e incomum.

A escolha deste anel não é apenas um reflexo do bom gosto de Vicky Montanari e/ou do noivo, mas também da sua personalidade forte, artística e moderna. A própria estética da peça, com as linhas invulgares e combinação de metais e pedras, encaixa perfeitamente com o estilo visual que a influenciadora construiu ao longo dos anos: sofisticado, com um toque de irreverência, e sempre fiel a si mesma.