Stephen Curry disponibiliza os seus ténis de basquete para raparigas após carta de fã de 9 anos

O jogador da NBA Stephen Curry realizou um simples sonho de uma menina de nove anos. A jovem Riley Morrison escreveu uma carta ao astro do Golden State Warriors, clube de Oakland, na Califórnia, onde se confessava desapontada por não ter encontrado os ténis que Curry criou com a Under Armour disponíveis, para raparigas, no site da marca.

"Pedi ao meu pai que me comprasse os novos Curry 5 porque estou a começar uma nova temporada de basquete", escreveu Riley na carta que o pai postou no Instagram a 19 de novembro. A mensagem comoveu o jogador de basquete e a sua esposa, Ayesha Curry, bem como a própria Under Armour.

A jovem fã de Napa, na Califórnia, ainda acrescentou: "Eu sei que você apoia raparigas atletas. (…) Espero que possa trabalhar com a Under Armour para mudar isso, porque as raparigas também querem arrasar nos Curry 5."

Stephen Curry respondeu à Riley com uma carta manuscrita, depois publicada na sua conta de Twitter, dizendo que havia passado os dois dias anteriores em conversações com a marca sobre o assunto. "Infelizmente, rotulámos os tamanhos mais pequenos como sendo de 'rapaz'. Estamos a corrigir isso! Eu quero ter certeza que vai poder usar os meus ténis com orgulho, por isso vou enviar-lhe um par dos Curry 5", escreveu.

O jogador da NBA também disse que enviará a Riley Morrison um dos primeiros pares dos Curry 6, que ainda não estão à venda. E finalizou a carta revelando que há "algo especial" a ser trabalhado para o Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de março.

Ao entrar no site norte-americano da Under Armour, já é possível encontrar os referidos ténis na seção de rapariga. Parabéns, Riley, e obrigada, Curry.