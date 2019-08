Se quiser comprar a antiga casa de Meghan Markle agora já pode

Antes de se tornar duquesa de Sussex, Meghan Markle já havia vivido em Los Angeles, quando era casada com o produtor Trevor Engleson. De acordo com o New York Observer, Meghan e Engleson alugaram a casa em Los Angeles quando a atriz conseguiu o seu papel em Suits, já que passava a maior parte do tempo em Toronto. Esta residência está agora para venda no mercado por quase 2 milhões de dólares.

Situa-se no bairro de Hancock Park, no centro de Los Angeles e foi construída em 1924. A casa tem 4 quartos, 3 casas de banho, possui um piso plano em aberto, tem uma área de refeições ao ar livre e uma garagem para dois carros. A cozinha é moderna, com utensílios em aço inoxidável e as casas de banho contam com azulejos azuis e brancos. As cores neutras claras formam a palete de eleição escolhida por Meghan Markle para aquele que já foi o seu lar.

Quando se casou com o príncipe Harry, o casal foi morar para Nottingham Cottage. Recentemente e, antes do bebé Archie Mountbatten-Windor nascer, mudaram de residência para Frogmore Cottage. A mãe da duquesa continua a morar na Califórnia e, por causa disso, fala-se da possibilidade de os duques virem a comprar uma casa nesta zona.