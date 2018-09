Salma Hayek faz 52 anos

Desistiu dos estudos para perseguir o sonho de ser atriz. Salma Hayek Jimenez completa hoje 52 anos e parece estar melhor do que nunca. Das novelas mexicanas à performance de dança no filme Drink No Inferno (1996) – em português Aberto até de madrugada – que a consagrou como símbolo de sensualidade dos anos 90, Hayek nunca baixou os braços. Entre Corações Solitários (2006), Miúdos e Graúdos (2019) ou Selvagens (2012), foi a interpretação de Frida Khalo no filme Frida (2002) que lhe permitiu as indicações para prémios como os Óscares, Globos de Ouros, BAFTA, entre outros. Nos seus trabalhos mais recentes estão os filmes Todos Lo Saben (2018) que vai estrear dia 14 de setembro em Espanha, e o The Humminbird Project (2018), um thriller cuja estreia está prevista para o Festival de Cinema de Toronto, dia 6 de setembro.

Mãe de uma menina, Valentina Paloma Pinault, desde 2007, é casada com o empresário François Henri Pinault (que surpreendeu a atriz numa renovação de votos semana passada). Juntos, contribuem mensalmente com milhares de dólares para diferentes organizações de ajuda a crianças órfãs do México, India e África.