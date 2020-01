O querido encontro de Brad Pitt e Jennifer Aniston no backstage dos SAG Awards

Em seguida foi a vez dela receber o prémio de Melhor Atriz em Série de Drama por The Morning Show. Brad ainda estava no backstage do palco e filmaram-no a assistir atentamente a ex-mulher sendo galardoada.

We forever want to watch Brad watch Jen receive her Actor® #sagawards pic.twitter.com/4arINQhKQx — SAG Awards® (@SAGawards) 20 de janeiro de 2020

E então, Jennifer chega e, pelaem anos após ados doisconcluída em outubro de 2005, temos um encontro registado em câmaras dos dois a sorrir e a celebrar juntos. Veja na fotogaleria acima a reunião amigável do ex-casal.