Apesar das rígidas restrições da família real, no que diz respeito ao guarda-roupa, Meghan Markle prova que as regras não são nada quando procuramos vestir-nos bem. Contudo, não há bela sem senão, e quando falamos de números, os valores podem chegar a centenas de milhares de euros, como é o caso do vestido de noiva. Desenhado por Clare Waight Keller, pela maison Givenchy, estima-se que o vestido tenha custado cerca de 387 mil libras, qualquer coisa como 435 mil euros. Já o vestido da receção, assinado por Stella McCartney, terá chegado às 119.555 libras (aproximadamente 135 mil euros). Mas os custos não ficam por aqui. Estima-se ainda que nas últimas quatro cerimónias oficiais os looks tenham ficado por 22 mil libras, ou seja, 25 mil euros. Entre eles está o vestido branco Givenchy na primeira aparição com a rainha, o vestido rosa Carolina Herrera, o elegante vestido com transparência nos braços da Goat e ainda um vestido de gala Oscar de La Renta. A especialista em assuntos da realeza Katie Nicholl afirmou no talk show Entertainment Tonight que o guarda-roupa de Meghan Markle ronda as 750 mil libras, nada mais nada menos que 848 mil euros. É caso para dizer: "Que guarda-roupa de sonho!"

Reunimos alguns dos melhores outfits da duquesa "on duty" e os respetivos valores.