Os membros da realeza que estiveram na entronização do 126º Imperador do Japão

Aos 59 anos, o novo Imperador do Japão tomou posse do trono na última quarta-feira, 22 de outubro, numa cerimónia solene que durou apenas 30 minutos. Contou com cerca de 2000 convidados de 190 países diferentes, de entre os quais vários membros da realeza europeia e asiática. O facto de o pai de Nahurito, Akihito, ter abdicado do trono transformou a cerimónia num acontecimento histórico, dado que até à data apenas dois imperadores nipónicos o fizeram.