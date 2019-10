Segunda pele

São 45 segundos de pura sensorialidade. Realizado pelo mexicano Emmanuel Lubezki (já distinguido com um Óscar e colaborador regular dos realizadores Alfonso Cuáron Alejandro González Iñarritu ), o filme publicitário do novo perfume Mon Guerlain Eau de Parfum Intense transporta-nos até ao Camboja, mais precisamente até à casa de Angelina Jolie , rosto da fragrância. Depois de o primeiro filme publicitário para a Guerlain ter sido realizado por Terence Mallick na casa que a atriz tem em França, desta vez a família Guerlain rumou ao sudoeste asiático. "Trabalho no Camboja há mais de 17 anos [através da fundação Maddox Jolie Pitt] e tenho lá a minha própria casa. Fazia todo o sentido filmar lá. Falámos muito sobre isso, sobre o ethos da Guerlain, sobre a ideia de explorar outras culturas, sobre o compromisso com a biodiversidade. A natureza desempenha um papel importante neste filme e é realmente inspiradora", explicou a atriz em Paris, aquando da apresentação internacional da fragrância. Criada pela dupla de perfumistas da maison, Thierry Wasser e Delphine Jelk, o novo perfume apresenta-se fresco e oriental, numa clara afirmação de sensualidade, feminilidade e, claro, liberdade. A música que lhe serve de pano de fundo deixa, aliás, todo esse mood em evidência, possuindo ainda uma curiosidade: Wild Thing foi escrito por Chip Taylor, tio da atriz e irmão do ator Jon Voight. "Mas este ‘wild’ de que a música fala não tem nada a ver com ser agressiva, sombria ou sexy. Tem a ver com ser feliz", esclarece Angelina.