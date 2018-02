O empresário Giancarlo Giammetti, o companheiro do aclamado designer italiano Valentino, escolheu Lisboa para celebrar o seu 80.º aniversário. No sábado à noite, dia 3 de fevereiro, Giammetti escolheu o Palácio dos Marqueses da Fronteira para reunir amigos de todo o mundo – inclusive a it girl e digital influencer nova-iorquina Olivia Palermo, que partilhou várias imagens da festa no Instagram. A cantora Madonna (que está a residir em Portugal), a editora de moda Naty Abascal e a publisher italiana Beatrice Vincenzini foram algumas das convidadas e amigas próximas de Giammetti que estiveram presentes.

Para o Baile da Tiara, como o seu anfitrião batizou a festa, todos os convidados vestiram a rigor coordenados vistosos como longos vestidos com aplicações (assinados por Valentino, claro). E não faltaram detalhes portugueses na festa de aniversário: desde a decoração, cuja responsável foi a empresa produtora de eventos Festa Aluga (de Ana Ferreira dos Santos), ao catering, que foi da responsabilidade de Maria Fernandes Thomaz (ICOOK) ao design do bolo, pensado pela artista plástica Joana Vasconcelos. A DJ norte-americana Marjorie Gubelmann animou a festa. Percorra a galeria e veja as imagens.