O primeiro dia de aula da princesa Charlotte

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton segurou a mochila da princesa Charlotte , padronizada para os estudantes da escola, em Londres, mas que teve direito ao toque pessoal da princesa, com um porta-chaves com umem lantejoulas rosas. Ao avistar os fotógrafos à sua espera, Charlotte pareceu tímida, mas ao lado da mãe e do pai, o príncipe William , que segurava a mão do seu irmão, o príncipe George , seguiu em frente sorridente e a mexer no rabo de cavalo.

Tal como o irmão fez há dois anos, a princesa apertou a mão da diretora da escola, Helen Haslem, que se agachou para encontrá-la ao nível dos olhos. William disse a Helen que sua filha estava "muito entusiasmada" para o seu primeiro dia de aulas. Kate, que mostrou um novo corte e tom de cabelo, sorriu e perguntou à diretora como se sentia e se tinha tido um bom verão.

7175 euros

A escola particular custa cerca de 6429 libras por ano, quase– ou 19287 libras (21524 euros) ao ano –, mas a princesa Charlotte, que será conhecida como, terá um desconto para irmãos e provavelmente terá uma mensalidade de pouco mais de 7036 euros.

As crianças chegaram vestindo os seus uniformes em azul-marinho. Para a ocasião, Kate Middleton escolheu um vestido midi da Michael Kors e pareceu entusiasmada por ajudar no primeiro dia de aula dos miúdos, já que não esteve com o príncipe George em 2017.