As refeições do príncipe George são dignas de um rei

Com apenas cinco anos de idade, o príncipe George frequenta a Thomas's Battersea em Londres, escola na qual um ano de aulas custa cerca de 20 000 euros. Os menus da escola são quase tão requintados como os dos restaurantes que reservaria para uma ocasião especial.

Uma segunda-feira normal pode significar frango com massa de trigo integral ou salmão com crème fraîche e ervilhas para o prato principal. Menus como cordeiro cozido, bacalhau teriyaki com espinafres, pernil com ovo escalfado ou quiche de salmão fumado e bróculos podem ser escolhidos pelos alunos. Para sobremesa, as escolhas dividem-se entre bolo de gengibre jamaicano, batido de morango com banana, biscoitos de aveia e mousse de manga, maracujá ou pêssego.

Como não nos podemos esquecer que estamos a lidar com crianças, existem escolhas mais simples como salsichas com legumes cozidos, batatas fritas e ketchup, macarrão com queijo e lasanha de vegetais.

Realmente pertencer à realeza é uma tarefa muito complicada - que o diga o estômago do pequeno príncipe.